شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقوم بعملية نهب منظمة للتراث الفلسطيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية صالح طوافشة، إن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» اتبعت منذ عام 1967 سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني،
وأضاف طوافشة إن الاحتلال قام بتسليم ملف الآثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى الحاكم العسكري «الإسرائيلي»، حيث تأسست «إدارة» متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على الآثار الفلسطينية، وصدرت أوامر عسكرية منحت هذا الحاكم صلاحيات واسعة شملت منح التراخيص، والاتجار بالآثار، ونهبها.
مشيرا الى أن أوجه عمليات النهب والسرقة تعددت، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال ، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية «إسرائيلية» في عمليات نهب الآثار والاتجار بها، وإجراء التنقيبات الأثرية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج.
(وكالات )
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