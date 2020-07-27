مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار لتفريق المتظاهرين وسط بغداد

وأفاد مصدر من داخل ساحة التحرير وسط بغداد، لـ"سبوتنيك" بإن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في سرادق الاعتصام في الساحة وحديقة الأمة بالرصاص الحي الكثيف، ما أسفر عن مقتل متظاهر يدعى "أبو أحمد التميمي".
وتوفي التميمي في مستشفى الجملة العصبية، شرقي بغداد، متأثرا بإصابته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.
وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا إثر الرصاص الحي والضرب بالهراوات على قوات مكافحة الشغب التي قامت بإحراق سرادق الاعتصام.
ويشهد العراق في محافظات الوسط والجنوب منه مع العاصمة بغداد تظاهرات واحتجاجات منذ أكتوبر العام الماضي، وزادت حدتها مؤخرا إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد.
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