الجوازات السعودية: اكتمال تمديد صلاحية مدة تأشيرات الزيارة آليًّا للوافدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل السعودية، التى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية. و وفقا لما نشر على موقع هام السعودى، قال الحساب الرسمى للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطنى بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

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