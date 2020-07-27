شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الجزئى المنزلى بسبب كورونا فى 29 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس الوزراء الجزائرى عبد العزيز جراد، تمديد الحجر الجزئى المنزلى لمدة 15يوما "من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالى" مع منع حركة المرور لنفس المدة، بما فيها السيارات الخاصة، فى 29 ولاية، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الجزائرية جاء فى البيان أنه "بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني، قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، تمديد التدابير المتخذة بموجب أحكام المرسوم التنفيذى رقم 20 ـ 185 المؤرخ فى 24 ذو القعدة عام 1441 الـموافق 16 يوليو سنة 2020، والمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" ومكافحته".

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وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، ويمدد إجراء الحجر الجزئى المنزلي، لمدة خمسة عشر (15) يوما، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، بالنسبة لولايات: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدى بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

يمدد منع حركة المرور لمدة خمسة عشر (15) يوما، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدى بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.