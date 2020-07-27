شكرا لقرائتكم خبر عن تعیین سفیرة بریطانیة جدیدة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عینت الحكومة البریطانیة، سفیراً جدیداً لھا فى الأردن، خلفًا للسفیر الحالى إدوارد أوكدین، الذى من المقرر أن یغادر إلى بلاده خلال الأیام القلیلة المقبلة، ومن المتوقع أن تباشر السفیرة الجدیدة بریدجیت بریند مھامھا فى الأردن الأسبوع المقبل .
و وفقا لموقع "هوا الأردن" الإخبارى، السفیرة البریطانیة الجدیدة متزوجة ولدیھا بنت واحدة، وھى حاصلة على وسام ضابط فى الامبراطوریة البریطانیة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعیین سفیرة بریطانیة جدیدة بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.