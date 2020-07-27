شكرا لقرائتكم خبر عن تعیین سفیرة بریطانیة جدیدة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عینت الحكومة البریطانیة، سفیراً جدیداً لھا فى الأردن، خلفًا للسفیر الحالى إدوارد أوكدین، الذى من المقرر أن یغادر إلى بلاده خلال الأیام القلیلة المقبلة، ومن المتوقع أن تباشر السفیرة الجدیدة بریدجیت بریند مھامھا فى الأردن الأسبوع المقبل .

و وفقا لموقع "هوا الأردن" الإخبارى، السفیرة البریطانیة الجدیدة متزوجة ولدیھا بنت واحدة، وھى حاصلة على وسام ضابط فى الامبراطوریة البریطانیة.