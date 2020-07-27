شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل أو إصابة نحو 120 شخصا فى هجوم بإقليم دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى وقت متأخر الأحد، إنه تلقى تقارير بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين فى هجوم مسلح بقرية فى إقليم دارفور السودانى المضطرب يوم السبت.

وذكر المكتب فى بيان، أن الهجوم الذى وقع بقرية مسترى فى ولاية غرب دافور، هو إحدى الحلقات "فى سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضى أسفرت عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرارا بالبنية التحتية". ولم يحدد المكتب مصدر التقارير.

ولم يرد تعقيب من الحكومة، على الحادث ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مسؤولين للتعقيب.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الحكومة السودانية، قولها اليوم الأحد، إنها ستنشر قوات مشتركة من عدة أجهزة أمنية فى دارفور بعد تجدد العنف فى الإقليم مؤخرا.

وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، فى اجتماع بالخرطوم مع وفد نسائى من دارفور إن القوات ستنشر فى ولايات الإقليم الخمس لحماية الناس وتأمين موسم الزراعة.

ولم ترد أى تفاصيل أخرى.

Advertisements

وشدد مجلس الأمن والدفاع السودانى، عقب اجتماع الأحد، على أهمية "استخدام القوة اللازمة قانونا لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع التفلتات الأمنية والتصدى للخارجين عن القانون ودعم أسس المواطنة".

وفى حادث منفصل، قال شهود وزعيم محلى يوم السبت، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 22 آخرون فى هجوم شنه مسلحون من فصيل غير معروف على قرية فى ولاية جنوب دارفور.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة قتلوا اليوم الأحد فى تجدد نزاع بين مزارعين ورعاة بمنطقة الجرف فى ولاية شمال دارفور مضيفة أن قوات الأمن تدخلت وفصلت بين الطرفين.

ودفع عنف الفصائل المسلحة بشمال دافور فى الآونة الأخيرة السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ يوم 13 يوليو.

وقالت الأمم المتحدة، "إن تصاعد العنف فى مناطق مختلفة بإقليم دارفور يؤدى إلى زيادة النزوح ويقوض موسم الزراعة ويتسبب فى خسائر فى الأرواح والمعايش".