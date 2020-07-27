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الصحة العراقية تعلن ضبط 30 طنا من الأدوية المهربة في منطقة القادسية ببغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن دائرة التفتيش ضبطت اكثر من 30 طنا من الأدوية المهربة في منطقة القادسية في بغداد.

 

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وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن "فريقا مشتركا من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني و اسناد معلوماتي من قيادة عمليات بغداد، تمكن اليوم، من ضبط مخزن وهمي يحتوي على كميات كبيرة من الادوية المهربة والمقلدة تقدر بأكثر من 30طنا في منطقة القادسية ببغداد".

 

وأضافت انه "جرى ضبط تلك الادوية الداخلة للبلاد بصورة غير رسمية والمخزونة بصورة سيئة وفق محاضر ضبط اصولية والتحفظ عليها لحين اكمال الاجراءات التحقيقية والقضائية".

 

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