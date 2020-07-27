كورونا.. 78 وفاة بالعراق و48 في مصر و9 بالجزائر

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأحد، في 8 دول عربية بعد تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 78 وفاة، و2459 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1900 مريض.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و32، منها 4362 وفاة، و75 ألفا و217 حالة تعاف.

وفي مصر، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت 48 وفاة بكورونا، و479 إصابة، وتعافي 928 مصابا.

وأفادت الوزارة، أن محصلة الإصابات في البلاد بلغت 92 ألفا و62، بينها 4 آلاف و606 وفيات، و33 ألفا و831 حالة شفاء.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 9 وفيات، و593 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 27 ألفا و357، بينها 1155 وفاة، و18 ألفا و471 متعاف.

من جانبها، أعلنت الصحة المغربية تسجيل 8 حالات وفاة، و633 إصابة، إضافة إلى تعافي 156 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20 ألفا و278، منها 313 وفاة، و16 ألفا و438 حالة تعاف.

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وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، بتسجيل حالتي وفاة، و122 إصابة، وشفاء 43 حالة، خلال 24 ساعة.

وبين المركز، أن مجمل الإصابات ارتفع إلى 2669، بينها 60 وفاة، و553 متعاف.

وفي فلسطين، رصدت وزارة الصحة حالة وفاة واحدة بالفيروس، و330 إصابة، و470 حالة تعاف.

ولفتت أن حصيلة الإصابات بلغت 13 ألفا و125، بينها 79 وفاة، و4 آلاف و726 متعاف، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

على ذات الصعيد، سجلت وزارة الصحة الموريتانية 20 إصابة جديدة بالفيروس، و131 حالة شفاء.

وقالت الوزارة، إن عدد الإصابات الكلي في البلاد بلغ 6 آلاف و171، بينها 156 وفاة، و4 آلاف و430 حالة شفاء.

أما في تونس، فقد رصدت وزارة الصحة 9 إصابات ما يرفع الإجمالي إلى 1452.

ومن بين مجمل الإصابات 50 وفاة، و1142 حالة تعاف، وفق الوزارة.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأحد، 16 مليونا و375 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 651 ألفا، وتعافى أكثر من 10 ملايين، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.