ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية بعد توقف 4 أشهر

وليد عبد الله / الخليج 365

بدأت شركات الطيران الليبية، الأحد، بتسيير أولى رحلاتها الجوية، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر، نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وقال مطار مصراتة الدولي (شرق العاصمة طرابلس)، في بيان: "تم تسيير أول رحلة لشركة الأجنحة الليبية (خاصة) وفق الدليل المعد من قبل الطيران المدني".

وأضاف المطار، أنه "تم البدء فى تجهيز الرحلة الثانية لشركة الخطوط الجويه الإفريقية (حكومية)".

والخميس، أعلنت الشركتان، في بيان، استئناف رحلاتهما لتركيا؛ ابتداءً من الأحد، بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر نتيجة لإغلاق الحدود الجوية والبحرية والبرية لمنع انتشار كورونا.

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وقالت شركة الخطوط الجوية الإفريقية، إن "عدد الرحلات ستكون بواقع 4 رحلات أسبوعيا".

فيما أعلنت شركة "الأجنحة الليبية" هي الأخرى أن "عدد الرحلات سيكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا وتكون الرحلات بمطار مصراتة الدولي"، وفق البيان ذاته.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الليبية، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي كورونا.

والأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) وصول إجمالي إصابات كورونا إلى 2669 من بينها 60 وفاة، و553 شفاء. ‎

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