الجزائر.. إغلاق مداخل العاصمة قبيل عيد الأضحى

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، إغلاق جميع مداخل العاصمة في إطار تدابير مواجهة انتشار كورونا، قبيل أيام من حلول عيد الأضحى.

وقال الدرك الوطني (تابع لوزارة الدفاع)، في بيان، إنه "في إطار تدابير الحد من انتشار الفيروس، نعلم مستعملي الطريق بأن جميع مداخل ولاية الجزائر مغلقة باستثناء الأشخاص الذين يحوزون على رخصة تنقل استثنائية".

ولم يوضح الدرك تفاصيل أكثر بشأن الإغلاق ومدته.

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ويتزامن القرار مع بداية العد التنازلي لمناسبة عيد الأضحى يوم الجمعة المقبل، حيث عادة ما تصدر تصريحات للمسؤولين بأن هذه المناسبات التي تشهد تنقلات للعائلات والتجمعات تكون وراء انتشار كورونا.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، قررت الحكومة الجزائرية، منع التنقل بالسيارات الخاصة ووسائل النقل العامة من وإلى 29 محافظة في البلاد بينها العاصمة (من بين 48) لأنها تشهدا انتشارا لكورونا، وهو قرار تم تمديده مرتين وينتهي الجمعة.

وحتى الأحد، سجلت الجزائر 27 ألفا و357 إصابة بالفيروس؛ منها 1155 وفاة، و18 ألفا و471 حالة تعاف.

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