رونالدو يقود يوفنتوس لحسم لقب الكالتشيو

توّج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي التاسع على التولي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بالفوز على سامبدوريا (2-0)، مساء أمس الأحد، في الأسبوع 36 من الكالتشيو.

سجل كريستيانو رونالدو وفيديريكو بيرنارديسكي هدفي البيانكونيري في الدقائق 45+6 و67.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني إنتر ميلان (76)، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ15.