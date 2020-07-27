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رونالدو يقود يوفنتوس لحسم لقب الكالتشيو

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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توّج يوفنتوس بلقب التاسع على التولي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بالفوز على سامبدوريا (2-0)، مساء أمس الأحد، في الأسبوع 36 من الكالتشيو.

سجل وفيديريكو بيرنارديسكي هدفي البيانكونيري في الدقائق 45+6 و67.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني إنتر ميلان (76)، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الـ15.

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