شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدفق السيول بعد هطول أمطار غزيرة على «عقبة مغره» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تدفق السيول بطريق “عقبة مغره” نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها نجران. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض المناطق.

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