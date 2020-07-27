شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام»: لا مكاتب أو شركات وحملات خلال حج هذا العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن هدف الطوق الأمني حول المشاعر هو المحافظة على سلامة الحجاج. وأضاف العميد الشويرخ في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه لن يكون هناك مكاتب ولا شركات ولا حملات خلال حج هذا العام.

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