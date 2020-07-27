إسقاط بالون تجسس إسرائيلي بريف دمشق الجنوبي...صور

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وأكد مصدر خاص في (مركز الجولان) للدفاع الوطني في تصريح لـ"سبوتنيك" أنه تم رصد بالون تجسسي فوق سماء منطقة "دربل" أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وعلى الفور تم التعامل معه وإسقاطه باستخدام الأسلحة الرشاشة المتوفرة لدى عناصر المركز.
وقال المصدر إن أجزاء إلكترونية صغيرة غير معروفة سقطت في أرجاء المنطقة جراء تدمير البالون التجسسي، وتم تسليم ما تم العثور عليه منها إلى الجهات الأمنية المختصة العاملة في المنطقة.
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إسقاط بالون تجسس إسرائيلي في الجولان
© Sputnik . Ahemd Elkenani
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إسقاط بالون تجسس إسرائيلي في الجولان
© Sputnik . Ahmed Elkenani
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إسقاط بالون تجسس إسرائيلي في الجولان
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© Sputnik . Ahmed Elkenani
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© Sputnik . Ahemd Elkenani
إسقاط بالون تجسس إسرائيلي في الجولان
وتقع قرية "دربل" على الجانب الشرقي لـ(جبل الشيخ) إلى الشرق من شريط فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
وتتربع القرية قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان السوري المحتل، في أقصى الحدود الإدارية الجنوبية الغربية لمدينة دمشق مع الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، وتبعد عن العاصمة السورية نحو 45 كيلومترا.
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