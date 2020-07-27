شكرا لقرائتكم خبر عن حالات اختناق بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن إصابة بعض المتظاهرين في ساحة التحرير بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشار المصدر الأمني العراقى، إلى أن صدامات حدثت بين متظاهرين وقوات الأمن المتواجدة في ساحة التحرير ببغداد بعدما أطلقت النار والغاز المسيل على مجموعة كانت تحرق الاطارات في الساحة لقطع الطريق.

وأوضح المصدر الأمني العراقى، أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات خلال هذه الصدامات.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر طبية عراقية، عن مقتل متظاهر وإصابة 4 خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين بساحة التحرير في العاصمة بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

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وفيما تجددت الاشتباكات، مساء اليوم، داخل ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات المحترقة فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين إلى التحرير".