شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا وقطر لا تريدان إيجاد حل ينهى الأزمة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الأحد، إن "تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار في ليبيا لتنفيذ أغراضها.

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح اللواء المسماري أن "تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية".

وتابع: "تركيا تستخدم دبابات أميركية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية".

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وذكر المسماري "سنعمل على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والميليشيات.. تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية".

وكشف أن "الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا".

وفي وقت سابق، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جديدة بشأن المرتزقة الموالين لتركيا من الفصائل السورية، الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في ليبيا.