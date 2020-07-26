شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تنشر أسعار الأضاحي على مستوى المملكة.. قوائم بالأنواع وأسعارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت العديد من البلديات والأمانات على مستوى المملكة أسعار الأضاحي لهذا العام.

ونشرت بلدية حوطة سدير عبر حسابها في “تويتر”، مؤشر أسعار الأضاحي بسوق الماشية والأعلاف بحوطة سدير ليوم الأحد ١٤٤١/١٢/٥هـ على النحو التالي:

النعيمـي (من ١٢٥٠ إلى ١٨٠٠)

النجــدي (من ١٤٠٠ إلى ٢٥٠٠)

السواكني ( من ٩٠٠ إلى ١٢٥٠)

الحــــري (من ١١٠٠ الى ١٤٥٠)

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كما نشرت أمانة منطقة القصيم مؤشر أسعار الأضاحي من مدينة الأنعام بمدينة بريدة ليوم الأحد (٥) ذو الحجة على النحو التالي:

وفي سياق متصل نشرت بلدية عنيزة قائمة بأسعار الأضاحي على النحو التالي:

كما نشرت بلدية محافظة المذنب قائمة بأسعار الأضاحي لهذا العام على النحو التالي: