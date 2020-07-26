شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة وأسعار تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعالقين خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد منصة “أبشر” إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

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وأوضح “أبشر” أنه للاستفادة من الخدمة يشترط تواجد الشخص خارج المملكة وسريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد، يالإضافة إلى عدم مضي أكثر من 60 يوماً على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

وتتمثل خطوات الخدمة في سداد رسوم التأشيرة عبر خدمة “سداد” البنكية بقيمة 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 للمتعددة عن كل شهر تمديد، والدخول إلى “أبشر” واختيار خدمة المكفولين ثم خدمات التأشيرات واختيار الفرد ومن بعده خيار تمديد التأشيرة.