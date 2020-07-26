شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها بشأن توقعات طقس الإثنين، وتوقعت الأرصاد -بمشيئة الله – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، وعسير وجازان والباحة ومكة والمدينة وتبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما لم يستبعد تقرير الأرصاد تكون السحب الرعدية على منطقتي القصيم وحائل.

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كما توقع تقرير الأرصاد أن مدينة رفحاء قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 19درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.