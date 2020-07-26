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خريطة تمكنك من معرفة أوقات الصلاة في كل بقاع الأرض

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة تمكنك من معرفة أوقات الصلاة في كل بقاع الأرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، رابطاً لخدمة جميلة بإمكانها أن توضح أوقات الصلاة في أي مكان على وجه الأرض عبر خريطة واضحة.

وقال “الحمادي” أنه لتفعيل الخدمة يكفي فقط أن تضغط على أي مكان على الخريطة عبر هذا (الرابط) ويعطيك أوقات الصلوات في هذا المكان مباشرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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