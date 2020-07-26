شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات فى ساحة التحرير وسط بغداد وسقوط مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت صدامات مسلحة فى ساحة التحرير وسط بغداد، أسفرت عن سقوط مصابين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق تجددت الاشتباكات، مساء اليوم، داخل ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

Advertisements

وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات المحترقة فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين إلى التحرير".