موريتانيا: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 6171

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 20 إصابة مؤكد بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 394 فحصا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا، منذ 14 مارس الماضي 6171.
وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف - وفقا للإذاعة الموريتانية - إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 131 حالة شفاء ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء 4430 شخصا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 156 شخصا في حين يواصل 1585 مصابا علاجهم في المستشفيات.
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