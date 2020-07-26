صحيفة: قطر تجند المرتزقة الصوماليين وترسلهم إلى ليبيا بعد منحهم الجنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جندت تركيا وقطر أكثر من 2000 من المرتزقة الصوماليين للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، حسبما أفاد موقع صحيفة الجارديان الصومالية.
وأبلغ بعض الشباب الصوماليين الذين جندتهم الدوحة وأنقرة الجارديان الصومالية أن "العديد من زملائهم الصوماليين انتشروا بالفعل على الخطوط الأمامية في ليبيا وكانوا ينتظرون إرسالهم إلى مناطق القتال المشتعلة".
وأضاف التقرير أن الحكومة القطرية منحت هؤلاء الصوماليين الجنسية القطرية وأنهم انزعجوا من تصنيفهم كمرتزقة من قبل بعض وسائل الإعلام.
وأفاد التقرير إن العديد من الشباب الصوماليين قالوا إن "الفقر والبطالة أجبروهم على المخاطرة برمي حياتهم في نار مشتعلة".
جدير بالذكر أن تركيا أرسلت من قبل آلاف المقاتلين السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني، بحسب المرصد السوري .تقاربت قطر وتركيا في السنوات الأخيرة منذ أن قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.
وساعدت الدوحة أنقرة في تعزيز احتياطياتها الأجنبية من خلال صفقة بقيمة 15 مليار دولار أعلن عنها في مايو لمساعدة الاقتصاد التركي المتعثر. وفي سياق القضية الليبية التقى وزير الدولة القطري للدفاع يوم الإثنين مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لمناقشة التطورات الأخيرة في الوضع الليبي.
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