شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يقطعون ساحة التحرير وسط بغداد بالإطارات المحترقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات المحترقة فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين إلى التحرير".