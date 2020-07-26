شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة المغرب للحد من انتشار كورونا فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، أنه سيجرى منع التنقل إلى العديد من المدن ابتداء من منتصف الليلة 26 يوليو 2020، حيث أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربية، أنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من يوم الأحد 26 يوليو عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف البيان، أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.

جدير بالذكر أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

وأشارت السلطات المغربية، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى وارتفاع عدد الحالات المؤكدة.