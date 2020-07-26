شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر انفجار وسط شارع الجلاء فى مدينة إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأحد، بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين في انفجار دراجة نارية مفخخة وسط شارع الجلاء في مدينة إدلب.
من جهته، أفاد المرصد السوري بأن أكثر من 15 شخصا أصيبوا بجراح متفاوتة نتيجة انفجار أمام محل تجاري وسط سوق شعبي في شارع الجلاء بمدينة إدلب.
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