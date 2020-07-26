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تفكيك متفجرات داعش قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات فى هيئة الحشد الشعبى من رفع 20 عبوة ناسفة وتفكيك منازل مفخخة زراعتها التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش بالعراق.

 

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وونقلت وكالة الأنباء العراقية "نينا" عن مصدر أمنى قوله، أن مفارز مكافحة المتفجرات تمكنت من رفع عدد من العبوات الناسفة وتفكيك منازل مفخخة بحاوى العظيم ومطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

 

وأضاف أن المفارز ومن خلال عمليات تعقب فلول داعش أنجزت تطهير طرق مرور القوات العسكرية بالكامل.

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