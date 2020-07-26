شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح، هي الترحيل والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 الآف ريال.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، نبهت قوات أمن المنشآت المقيمين والزائرين من التوجه للمشاعر المقدسة بقصد الحج دون تصريح.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن ذلك يعد مخالف للأنظمة، ويترتب عليه عقوبة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاما.

وقبلها أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تطبيق العقوبة سيكون على كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة، منى ومزدلفة وعرفات، بلا تصريح بدءا من الأحد 19 يوليو، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.