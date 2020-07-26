شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسمارى: تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أى حل ينهى الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى، إن تركيا تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى تجاوبت مع المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار.

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أن الميليشيات التابعة للوفاق، مشيرا إلى أن تركيا تستغل وقف إطلاق النار لاستقدام مزيد من المرتزقة لم تعترف بوقف إطلاق النار.

وأوضح اللواء المسمارى أن تركيا نقلت عتادا عسكريا إلى الميليشيات عبر السفن التجارية، لافتا إلى أن أهم شروط الجيش الليبى من أجل وقف إطلاق النار، هو خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا.

وتابع المسمارى: "تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية، وسنعمل على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والميليشيات".