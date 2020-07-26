شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى فى انفجار دراجة نارية مفخخة بإدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الإخبارية السورية بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين في انفجار دراجة نارية مفخخة وسط شارع الجلاء في مدينة إدلب، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في مناطق الإدارة الذاتية الكردية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى أن الحالتين من النساء واحدة في مدينة الحسكة والثانية في مدينة ديرك.

جدير بالذكر أن هيئة الصحة قد أعلنت عن 6 حالات إصابة سابقا ليرتفع العدد إلى 8 حالات وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا أعلنت قبل 3 أيام عددا من الإجراءات الاحترازية، على خلفية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.