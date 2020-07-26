شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إجلاء 5158 عالقا من 26 دولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد، تواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج، حيث تم إعادة 5158 مواطنا جزائري خلال الفترة من 20 – 26 يوليو الجاري.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له مساء اليوم إن العالقين كانوا في 26 دولة وتم إجلاؤهم عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين.
وأضاف أنه تم استقبال المواطنين العائدين بالفنادق التي جندت كل الوسائل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء ستتواصل اليوم وحتى 30 يوليو الجاري، عبر 20 رحلة لإجلاء 5165 مواطنا عالقا من المسجلين في كل من مصر، وفرنسا، والأردن، وروسيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وقطر بالإضافة إلى مواطنين عالقين في بلدان مجاورة لنقاط الإجلاء.
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