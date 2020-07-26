إسرائيل تعتقل طالبا فلسطينيا بمعبر "بيت حانون" شمال غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتقلت إسرائيل، الأحد، طالبا فلسطينيا على معبر "بيت حانون" (إيرز) شمال قطاع غزة، أثناء توجهه لإكمال دراسته في مدينة القدس المحتلة.

وقالت لجنة الأسرى في "القوى الوطنية والإسلامية" (تضم غاليبة الفصائل فلسطينية)، في بيان، إن "الاحتلال اعتقل الطالب منصور الصفدي (18 عاما) على معبر بيت حانون، أثناء مغادرته القطاع للدراسة في جامعة (أبو ديس) بالقدس".

وأشارت أن الطالب الصفدي يحمل الهوية المقدسية وتقطن والدته في القدس، فيما كان يقيم هو خلال الفترة الماضية مع والده بقطاع غزة، وحصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام من القطاع.



ودعت اللجنة الفصائلية، المنظمات الدولية والإنسانية إلى العمل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطلبة الفلسطينيين.

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فيما لم يتضح سبب اعتقال الطالب الفلسطيني، ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل حول ذلك.

ويقع معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة على حدود مدينة بيت حانون، ومخصص لنقل الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، التي تطلق عليه اسم "إيرز".

ولا تسمح إسرائيل لجميع الفلسطينيين بالتنقل بحرية عبر المعبر، إنما وفق شروط ومحددات، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من قبل تل أبيب.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، بحسب نادي الأسير (غير حكومي).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.