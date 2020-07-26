مقتل 2 وإصابة 16 في تفجيرين متزامنين شمالي سوريا

إدلب/الخليج 365

قتل شخصان وأصيب 16 آخرون بينهم أطفال، الأحد، في تفجيرين متزامنين بمدينتي عفرين وإدلب شمالي سوريا.

وبحسب مراسل الخليج 365، قتل شخص في إدلب وآخر في عفرين، جراء انفجار قنبلتين.

وأشار إلى إصابة 16 شخصا في التفجيرين بينهم أطفال.

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وصباح الأحد، قتل 8 مدنيين وأصيب 20، في تفجير إرهابي استهدف سوقا للخضروات بمدينة رأس العين شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويستهدف إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بشكل متكرر المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب شمالي سوريا مثل الباب وجرابلس وعفرين، انطلاقا من مدينة تل رفعت التي يسيطر عليها التنظيم.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت بمحافظة حلب.

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