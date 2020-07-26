المغرب.. إغلاق 8 مدن بعد ارتفاع إصابات كورونا

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

قررت السلطات المغربية، مساء الأحد، منع التنقل من وإلى 8 مدن شمالي المملكة؛ بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك: "أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بكورونا (...)، تقرر ابتداء من الأحد 26 يوليو/تموز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش".

وأوضح البيان أن القرار يأتي بناء على خلاصات "التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء".

واستثنت السلطات من القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والعاملين في القطاع العام أو الخاص والمكلفين بأوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل من السلطات المحلية.

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كما "لا يشمل قرار المنع حركة نقل البضائع والمواد الأساسية، التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية"، وفق البيان.

وأفادت الوزارتان بأنه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لـ"عدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة، واستعمال وسائل التعقيم، رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة".

ودعت السلطات المغربية المواطنين إلى الالتزام التام بهذه التدابير، وإلا فإن المخالفين سيتعرضون لإجراءات صارمة، طبقا للقانون.

وأصاب "كورونا" في المغرب، حتى مساء الأحد، 20 ألفا و278 شخصا، توفي منهم 313، وتعافى 16 ألفا و438.

وإجمالا أصاب "كورونا" نحو 16 مليون و326 ألف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 650 ألفا، وتعافى ما يزيد عن 9 ملايين و987 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.