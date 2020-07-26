صحيفة: اعتقالات إسرائيل ضد "حماس" بالضفة بسبب تقاربها مع "فتح"

زين خليل/الخليج 365

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة ضد ناشطي حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة على خلفية تقاربها مع حركة "فتح"؛ في إطار مواجهة مخطط الضم.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية اعتقلت إسرائيل في الضفة نواب فلسطينيين سابقين من "حماس" وناشطين آخرين محسوبين على الحركة في ظل تقارب الأخيرة مع "فتح" في إطار جهود مشتركة ضد المخطط الإسرائيلي لضم أراض بالضفة المحتلة.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقل الجيش الإسرائيلي، النائبَين السابقين، حاتم قَفيشة، ونايف الرجوب، بعد مداهمة منزلهما في الخليل جنوب الضفة.

والأربعاء، اعتقلت قوة من "المستعربين" (قوات خاصة)، الفلسطيني عز الدين أبو صبيح في قرية الرام شمالي القدس المحتلة، والذي وصفته عناصر أمنية إسرائيلية بـ "القنبلة الموقوتة".

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، اعتقلت إسرائيل القياديين بـ"حماس" في الضفة جمال الطويل وحسين أبو كويك.

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وبعد بضعة أيام اعتقلت البروفيسور الفلسطيني في علم الفلك عماد البرغوثي، وذلك على حاجز بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، والذي يعمل محاضرا بجامعة "القدس"، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن اعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2014 و2016، وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إن البروفيسور الذي سبق وعمل في وكالة الفضاء الامريكية (ناسا)، مقرب من "حماس".

كما اعتقلت إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ناشطين آخرين محسوبين على "حماس" بعضهم طلاب جامعات، وفق المصدر ذاته.

وقالت "يديعوت"، إن اعتقال عناصر "حماس" في أنحاء الضفة هو أمر معتاد خلال السنوات الماضية.

لكنها استدركت بالقول إن "تزايد الاعتقالات في غضون فترة زمنية قصيرة قد يشير إلى عمل إسرائيلي يهدف للضغط على حماس بالضفة، في ظل تخفيف قوات الأمن الفلسطينية من الضغط الذي كانت تمارسه عليها في الأيام العادية".

وشهدت الفترة الماضية تقاربا ملحوظا بين حركتي "حماس" وفتح" في إطار جهودهما المشتركة للتصدي لعزم إسرائيل ضم أراضي بالضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.