الكويت.. التحفظ على أموال 10 من مشاهير مواقع التواصل

الكويت/ الخليج 365
أصدر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، الأحد، قرارا بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها موقع صحيفة "القبس".
وقالت مصادر مطلعة للأناضول، طالبة عدم نشر أسمائها، إن "قرار النيابة العامة جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية".
وأضافت أن "النيابة العامة ستستدعي هؤلاء، للتحقيق معهم، وستوجه لهم تهمة غسل أموال".
فيما قالت مصادر أمنية للأناضول إن "وزارة الداخلية نفذت قرار النيابة العامة بمنع سفر المشاهير العشرة، فور وصول قرار النائب العام".
وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية أسماء قالوا إنها للمشاهير العشرة، فيما لم يصدر بيان فوري من النيابة يؤكد ذلك.
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