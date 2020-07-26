منح دراسية لـ50 طالبا سودانيا من وقف الديانة التركي

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

قال وقف الديانة التركي، الأحد، إنه سيقدم منحا دراسية لـ50 طالبا سودانيا للدراسة في كليات الشريعة والثانويات الشرعية في تركيا.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول بقسم التعليم بوقف الديانة محمد أبو كشة: "سجل للمنح 40 طالبا وستتم مقابلتهم إضافة إلى 10 طلاب من غير المسجلين، ليصبح الإجمالي 50 طالبا".

وأشار أبو كشة أن وقف الديانة أجرى، الأحد، مقابلات مع 30 طالبا سودانيا تمهيدا لتقديم منحة لهم للدراسة بكلية الإلهيات في 7 جامعات، وثانويات شرعية في تركيا.



ولفت أن كليات الإلهيات موزعة على جامعات أنقرة، وإسطنبول، ومرمرة، وقيصري، وبورصة، وقونيا.

Advertisements

وأوضح أن المقابلات مع جميع الطلبة المستفيدين من المنحة ستكتمل الثلاثاء.

وبين أبو كشة أن المنحة تشمل تكاليف الدراسة وتذاكر الطيران ذهابا وإيابا والإقامة والإعاشة.

وذكر أن طلبة الثانويات الشرعية سيحصلون على مبلغ مالي يقدر بـ150 ليرة تركية (نحو 22 دولار) شهريا، فيما سيحصل طلبة كليات الإلهيات على 500 ليرة (قرابة 73 دولار) شهريا.

وشهدت العلاقات بين تركيا والسودان تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.