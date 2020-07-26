السودان.. قتلى وجرحى في تجدد اقتتال قبلي بـ"غرب دارفور"

السودان/ عادل عبد الرحيم / الخليج 365
سقط "عشرات" القتلى والجرحى، الأحد، إثر تجدد اقتتال قبلي في منطقة "مستري"، بولاية غرب دارفور، غربي السودان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أن "الاشتباكات دارت ين قبيلة المساليت والقبائل العربية في مدينة مستري منذ الخامسة صباحا (3.00 ت.غ) وحتى السادسة مساء 16:00 ت.غ)".
وأفادت، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط "عشرات القتلى والجرحى".
وقالت إن الجيش السوداني نقل أكثر من 60 جريحا في 3 رحلات، دون تفاصيل عن عدد القتلى.
وأوضحت أن هناك "تضارب بالمعلومات حول أعداد القتلى من الطرفين، ولم يصدر أي تقرير رسمي حول ذلك".
وأشارت أن "تعزيزات عسكرية ضخمة تحركت لوقف الاقتتال، إلا أن الظروف الطبيعية الخاصة بفصل الخريف (إغلاق الطرق بسبب تراكم الطين والوحل) حالت دون وصولها بالوقت المناسب".
والأسبوع الماضي، قُتل 5 أشخاص وجرح 7 في قتال بين القبائل العربية والمساليت بالمنطقة ذاتها، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويعيش السودان منذ القدم صراعا قبليا، خاصة بين القبائل العربية والإفريقية، وسرعان ما يتحول إلى صراع دموي بين الأطراف المتناحرة بسبب انتشار السلاح في أيدي المواطنين.
ويعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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