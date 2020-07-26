هنية يهنئ أردوغان بإعادة فتح مسجد "آيا صوفيا"

إسطنبول / الخليج 365

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة فتح مسجد "آيا صوفيا".

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى الرئيس التركي بمناسبة إعادة افتتاح مسجد "آيا صوفيا"، وأداء أول صلاة جمعة فيه، وفق تصريح مكتوب صادر عن هنية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وعبر هنية في رسالته، عن تقديره لمواقف تركيا والرئيس أردوغان المشرفة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وفي مقدمتها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

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كما أكد اعتزازه بالأخوة التي تجمع الشعبين التركي والفلسطيني.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط

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