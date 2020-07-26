غانتس: إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع "حزب الله"

زين خليل/الخليج 365

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، إن تل أبيب غير معنية بالتصعيد مع تنظيم "حزب الله" اللبناني، بعد نحو أسبوع من مقتل أحد عناصر التنظيم في سوريا بغارة إسرائيلية.

وأوضح غانتس، خلال زيارة تفقدية للقيادة الشمالية للجيش: "ليس لإسرائيل مصالح في سوريا أو لبنان باستثناء تلك الأمنية"، وفق القناة (12) الخاصة.

وتابع: "سنواصل الدفاع عن مصالحنا الأمنية التي تنطوي على منع التموضع الإيراني (في سوريا) وعدم نقل أسلحة متقدمة ودقيقية إلى أي مكان سواء في سوريا أو لبنان".

وأضاف غانتس: "لا نتطلع إلى تنفيذ تصعيد غير ضروري".

واستدرك: "لكن من سيختبرنا سيواجه قدرة عمل عالية جدا آمل ألا نضطر إلى استخدامها".

من جانبها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن غانتس قوله، خلال الزيارة التفقدية ذاتها: " نعلم أن أحد عناصر حزب الله أصيب في سوريا (..) لقد تصرفنا ضد النشاط الإيراني هناك، وإن كان هناك أي شخص متورط، فقد يحدث ذلك".

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وأضاف: "نفترض أن أحداثا يمكن أن تقع على الحدود"، دون مزيد من التوضيح.

والثلاثاء، أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره في قصف جوي إسرائيلي بمحيط مطار دمشق الدولي، الإثنين الماضي.

ومع إعلان "حزب الله"، رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان، وحظرت حركة المركبات العسكرية على المحاور القريبة من الحدود.

وفي وقت سابق الأحد، حظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وزراء حكومته الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن التوترات على الحدود الشمالية، باستثناء وزير الدفاع.

كما نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، عددا من بطاريات القبة الحديدية الدفاعية على الحدود الشمالية تحسبا لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

ومساء السبت، أعلن الجيش اللبناني، تعرض أجواء بلاده في اليومين الماضيين، لـ29 خرقاً جوياً من الجانب الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.