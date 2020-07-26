أمير الرياض يوجه إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .

وشدد سموه على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتفعيل العمل واستقبال طلبات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد .

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