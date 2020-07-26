شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن عن حملة تصحيح لـ 3641 سيارة H6 HAVAL والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن حملة تصحيح 3641 مركبة H6 HAVAL 2020.

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وأوضحت التجارة في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر” أن السبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك (بنزين 92) وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).

وطالبت الوزارة التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك، والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك 6 أشهر إضافية أو 10 آلاف كم.