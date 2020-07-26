ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك اليوم الأحد أن الخلاف الشديد بين دول الخليج العربية استمر أطول مما ينبغي وحث تلك الدول على بناء الثقة والوحدة من جديد.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر علاقاتها مع قطر في منتصف 2017 بسبب اتهامات تتعلق بدعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.
وقال هوك للصحفيين من الدوحة عقب اجتماع مع وزير خارجية قطر "النزاع استمر أطول مما ينبغي وهو يضر في النهاية بمصالحنا الإقليمية المشتركة في سبيل الاستقرار والرخاء والأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: النزاع الخليجي استمر أطول مما ينبغي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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