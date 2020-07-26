وتابع قاسم في حواره مع قناة "الميادين"، أن معادلة الردع قائمة مع إسرائيل، "ولسنا بوارد تعديل هذه المعادلة، كما لا تغيير في قواعد الاشتباك".
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وأكمل "الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأمريكي، والإسرائيليون لا يضمنون ربحهم في أي حرب، بل يرجحون الخسارة، وهو ما جعلهم مرتدعين طيلة 14 عاما، كما أن محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة".
وأكد قاسم أنه "إذا قررت إسرائيل شن حرب فإننا سنواجه ونرد، وحرب يوليو/تموز 2006 ستكون نموذجا أوليا عن الرد".
وعن حادث اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية، علق قاسم ""على الحكومة اللبنانية إعلان موقف. الأمريكيون يقولون إنهم باعتراض الطائرة الإيرانية موجودون لحماية إسرائيل وإعاقة أي حل سياسي".
وأتم نائب الأمين العام لحزب الله "اعتراض الطائرة الإيرانية رسالة للرد على الاتفاق الاستراتيجي السوري الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الامين العام لـ"حزب الله": إذا قررت إسرائيل الحرب سنواجه ونرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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