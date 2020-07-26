ونقلت "شام إف إم" عن وزارة النقل تأكيدها اليوم أنه:
© Sputnik . Vitaliy Ankov
واضافت أن: " العمل تم ضمن مرفأ طرطوس وليس في أي من مرافئ الدول المجاورة كما كان سائداً بمساهمة الكوادر الفنية والعمالية على امتداد 14 شهرا"ً.
يذكر أن السفينة بطول 136 متر وعرض 19 وتتسع لـ 5 ألاف رأس بقري، أو 25 ألف رأس غنم دفعة واحدة .
ونقلت "الوطن" عن مدير موانئ طرطوس ثائر ونوس قوله: "السفينة البحرية أتلانتك روز" أبحرت في أول رحلة لها إلى ميناء طرابلس لاستكمال بعض الإجراءات في بدن السفينة، لتبدأ بعد ذلك بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... انطلاق أول سفينة معدلة محليا من مرفأ طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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