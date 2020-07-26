اخبار الخليج

سوريا... انطلاق أول سفينة معدلة محليا من مرفأ طرطوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ونقلت "شام إف إم" عن وزارة النقل تأكيدها اليوم أنه:

© Sputnik . Vitaliy Ankov

"غادرت الآن السفينة البحرية "أتلانتك روز " ميناء طرطوس في أول رحلة بحرية لها بعد أن تمكنت كوادرنا الوطنية في قطاع النقل البحري من تحويلها من سفينة برادمعطلة إلى سفينة كبيرة لنقل المواشي وفق أحسن المواصفات العالمية" .

واضافت أن: " العمل تم ضمن مرفأ طرطوس وليس في أي من مرافئ الدول المجاورة كما كان سائداً بمساهمة الكوادر الفنية والعمالية على امتداد 14 شهرا"ً.

Advertisements

يذكر أن السفينة بطول 136 متر وعرض 19 وتتسع لـ 5 ألاف رأس بقري، أو 25 ألف رأس غنم دفعة واحدة .

ونقلت "الوطن" عن مدير موانئ طرطوس ثائر ونوس قوله: "السفينة البحرية  أتلانتك روز" أبحرت في أول رحلة لها إلى ميناء طرابلس لاستكمال بعض الإجراءات في بدن السفينة، لتبدأ بعد ذلك بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... انطلاق أول سفينة معدلة محليا من مرفأ طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا