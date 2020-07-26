شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن إصابة أحد قادتها المقيمين فى قطر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة حماس، إصابة أحد قادتها المقيمين فى قطر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة العامة في قطر قد اعلنت اليوم، عبر بيان بحسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الإصابات 109.036 حالة، مقابل شفاء 274 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 106.024 حالة، ووفاة حالة واحدة ليصل إجمالى الضحايا 89 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورنا ليصبح العدد الكلى 108.638 حالة، مقابل شفاء 330 ليصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 105.750 حالة، واستقرار حالات الوفاة عند الرقم 146 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.