شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى يحذر من الاعيب و مراوغات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن مراوغات و الاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد ، محذرا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

و قال في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الاخبارية اليوم الأحد ،إن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل، وكان آخرها مبادرة القاهرة.

و أضاف المسماري أن الرسائل التركية التي تصل مؤخرًا حول ليبيا جميعها سلبية وتحمل تهديدًا صريحًا وواضحًا أمام المجتمع الدولي من أنها مستمرة في مشروعها للسيطرة على ليبيا بقوة السلاح ونهب مقدرات الشعب الليبي.