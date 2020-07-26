شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الأحد (26 تموز 2020)، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.
وبحسب بيان وزارة الصحة نشرته وكالة الأنباء العراقية "نينا" أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وضع 86 شخصاً في الحجر الصحي وتم إجراء فحص كورونا لـ (2080) شخصاً.
والإصابات 197 الجديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان سجلت (74 منها في أربيل، و68 في السليمانية، 26 في كرميان، 9 في رابرين، 13 في دهوك، 17 في حلبجة).
كما سجلت مستشفيات إقليم كردستان 100 حالة شفاء؛ 65 منها في أربيل، و10 في كرميان، و10 في رابرين، و3 في دهوك، و12 في حلبجة.
أما حالات الوفاة فقد بلغت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 حالة، 8 منها في أربيل، و9 في السليمانية.
وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 12450 حالة منها شفاء 6835 ووفاة 491 شخصاً.
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