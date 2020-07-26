شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. إلقاء القبض على رئيس البرلمان فى عهد عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت نيابة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بالسودان، القبض على "إبراهيم أحمد عمر رئيس برلمان الإنقاذ السابق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول نهار اليوم الأحد وحققت معه في عدد من القضايا.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، قالت النيابة إن عمر قام بأفعال موجبة للتحقيق والعقوبة من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م.
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