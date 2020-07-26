ليبيا:7.47 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 191 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي وصول خسائر الفرص البيعية الضائعة بعد 191 يوما من إقفال الموانئ والحقول النفطية إلى نحو 7.47 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة- في بيان نشرته بوابة الوسط اليوم الاحد- أن الخسائر بلغت بالتحديد، سبعة مليارات و470 مليونا و484 ألف دولار، وبمبادرة إيطالية، انعقد اجتماع دولي الأسبوع الماضي، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية.
يذكر انه في 10 يوليو الجاري، أعلنت المؤسسة رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم صرح الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، بأن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي».
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